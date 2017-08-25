Almanya’dan bir Türkiye karşıtı açıklama daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini ciddiye almamakla suçlayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin Erdoğan tarafından yönetildiği sürece hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını ileri sürdü. 58 yılda birçok farklı hükümet ve fasıl açılmasına rağmen sürekli pürüz çıkartıp bahane uyduran AB ülkelerinin tavrını görmezden gelen Gabriel, gazetede yayınlanan röportajında “Bu durumda açıkça görülüyor ki Türkiye, hiçbir zaman AB üyesi olamayacak. Bu, onları istemediğimiz için değil, Türk hükümeti ve Erdoğan’ın Avrupa’nın temsil ettiği şeylerden uzaklaşması yüzünden” ifadesini kullandı.