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Almanya'dan çifte standart

Türk siyasi partilerine 24 Haziran seçimleri öncesi Almanya'da miting izni vermeyen Almanya hükümeti HDP için bu kararını yok saydı. Almanya'nın izninden sonra HDP Almanya'nın Köln kentinden bir miting düzenledi.

Almanyadan çifte standart

26 Mayıs 2018 21:52

24 Haziran’da Türkiye’de gerçekleşecek erken seçimler dolayısıyla Türk siyasetçilerin Almanya’da konuşma ve miting yapmasına izin vermeyeceğini açıklayan Almanya, Halkların Demokratik Partisi'ne Köln şehrinde miting düzenlemesi için izin verdi. Alman makamlardan çıkan izin sonucu HDP, Almanya'nın Köln kentinde miting yaptı. Türk siyasi partilerine uygulanan çifte standart ise, siyaset mensuplarınca eleştirildi. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya’nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek “Türkiye’yi tehdit eden her türlü unsur, Almanya’da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli“ ifadelerini kullandı. 

Mustafa Tığlı
 

 

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