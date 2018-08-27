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Almanya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlara karşı Avrupa’nın tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Almanyadan dikkat çeken Türkiye açıklaması!

27 Ağustos 2018 15:40

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Maas, ABD’nin, Avrupa ve Almanya’yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi için Avrupalıları kışkırttığına dikkat çekti. Maas yaptığı açıklamada, “Rusya, Türkiye ve Çin’e uygulanan ve belki de ileride diğer ortaklarımıza uygulanabilecek plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD’ye tepki göstermeliyiz” dedi.

“ABD ile ilişkileri gözden geçirme vakti geldi” 

Maas, 3 Ekim’de ABD’de başlayacak “Almanya Yılı”nın Amerikan yönetimine yönelik yeni siyaset geliştirilmesi için kullanılabileceğine işaret ederek, “Transatlantik ortaklığını bilinçli, eleştirel ve hatta özeleştiriye dayalı bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi” dedi.

ABD’nin yeni Rusya yaptırımları bugün devreye girdi 

İngiltere’de yaşayan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını bugün yürürlüğe koydu. 

Yaptırımlar gereğince, Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı. Öte yandan, Rusya'ya herhangi bir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden herhangi bir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanması yasaklandı.  

 

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