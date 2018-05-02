Almanya’dan İran açıklaması

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, İran ile ilgili iddialarının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail’in en kısa zamanda Tahran’daki gizli bir arşivden ele geçirdiğini belirttiği on binlerce belgeyi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na iletmesi gerektiğini vurguladı. Maas, "İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceğimiz için, Viyana Anlaşması’nın kontrol mekanizmaları işlemeli ve sürdürülmeli" dedi. İsrail’in güvenliğinin Alman siyasetinin merkezinde bulunduğunu ifade eden Maas, federal hükümetin bu nedenle İsrail’in elindeki bilgileri ayrıntılı bir şekilde analiz etmek istediğini söyledi. Hristiyan Birlik partilerinin Meclis Parti Grubu Dışişleri Sözcüsü Jürgen Hardt ise nükleer anlaşmanın başarısızlığa uğrama ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’ın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etmişti.



Mustafa Tığlı