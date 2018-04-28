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Almanya'dan skandal karar

Almanya'da KRV eyalet hükümeti, Almanya'nın Solingen şehrindeki anma törenine katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı herhangi bir seçim konuşmasını yaptırmama kararı aldı.

Almanyadan skandal karar

28 Nisan 2018 18:16

Düsseldorf eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu’nun parlamentoda konuşma yapmaması için görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi. KRV eyalet parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Parti grupları tarafından da onaylandığı ifade edildi. KRV eyaleti hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer, Solingen saldırısının yıldönümü anmasının, "siyasi parti çekişmeleriyle" gölgelenemeyeceğini ifade ederek, 29 Mayıs 1993’teki saldırının "ne Almanya ne de Türkiye’deki seçim kampanyası için bir siyasi parti kavgasına dönüştürülemeyeceğini" söyledi.
KRV eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri

Öte yandan, Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bildirildi. 

 

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