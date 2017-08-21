Almanya'dan Türk siyasetçi hakkında skandal karar

Bekir Sipahi, geçtiğimiz yıl Cem Özdemir'in 1915 olaylarını meclis gündemine taşımasından sonra, sosyal medya üzerinden tepki gösterdiğini bunun ardından Özdemir'in kendisine dava açtığını belirtti. Sipahi, 14 ay sonra alınan kararı demokrasiye ve fikir özgürlüğüne vurulan bir darbe olarak vurgulayarak, skandal karar için avukatı aracılığı ile itiraz ettiğini söyledi. Sipahi , ''Cem Özdemir geçen yıl 1915 olaylarını meclis gündemine taşımasından sonra, sosyal medya üzerinden tepki gösterdim. Bunu tahammül edememiş ki bana dava açmış. Bu paylaşımlarımla kimseyi etiketlemedim. Ben kendi fikrimi beyan ettim. Hakkımı hukuki açıdan sonuna kadar arayacağım.

Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Özdemir, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine basın yoluyla durmadan hakarette bulunuyor ve saldırmaya başlamıştı. Bende bu duruma, ülkesini seven bir kişi olarak bu duruma sessiz kalamadım. Sonuçta Almanya'da da yerel bazda siyaset yapıyorum. Özdemir’i 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları nedeniyle sosyal medyada eleştirdim" dedi.

Adalet, demokrasi ve fikir özgürlüğüne vurgu yapan Sipahi, ''Bu şahıs, beni bu paylaşımlarımdan dolayı mahkemeye vermiş. Avukatımla buna itiraz ettik ve konunun kapandığını düşünüyorduk. Olaydan 14 ay sonra Duisburg Mahkemesi'nin kararına göre beni 30 gün hapisle cezalandırmışlar. Bu kararı kabul etmiyorum. Avukatımızla gerekli itirazı yaptık. Mahkeme bize hiçbir bildirim yapmadan 14 ay sonra böyle bir karar alması skandal. Nerede insan hakları, hani fikir özgürlüğü? Bu mudur Almanya adaleti? İki hafta içinde itiraz hakkım varmış. Ben bu parayı ödemeyi düşünmüyorum. Milletim ve Cumhurbaşkanımız için, değil 30 gün yatmak, canımı seve seve vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Duisburg Mahkemesi, 30 gün hapis cezasını paraya çevirerek Sipahi'nin 2 bin 10 Euro ödemesine hükmetti. İtirazın kabul edilmemesi ve para cezasını ödememesi durumunda Sipahi, 30 gün hapis yatacak.

Mustafa Tığlı