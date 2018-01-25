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Almanya'dan, Türkiye'deki Alman tankları konusunda açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusundaki kararın yeni hükümet kurulana kadar beklemeye alındığını açıkladı.

Almanyadan, Türkiyedeki Alman tankları konusunda açıklama

25 Ocak 2018 23:38

Alman Leopard 2 tanklarının kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmalarla ilgili Alman hükümetinden açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar almayacağını açıkladı. Alman medyasına konuşan Gabriel, Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu ifade ederek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut istişareler kapsamında, gerilimli bölgelere sevkiyat yapmamamız gerektiği ve bunu yapmayacağımız Alman hükümeti açısından nettir" dedi.
Alman medyası ise bu açıklamayı Gabriel ve Merkel'in tartışmaları yatıştırma girişimi olarak değerlendirildi. 

Mustafa Tığlı
 

 

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