Almanya'dan, Türkiye'deki Alman tankları konusunda açıklama

Alman Leopard 2 tanklarının kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmalarla ilgili Alman hükümetinden açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar almayacağını açıkladı. Alman medyasına konuşan Gabriel, Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu ifade ederek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut istişareler kapsamında, gerilimli bölgelere sevkiyat yapmamamız gerektiği ve bunu yapmayacağımız Alman hükümeti açısından nettir" dedi.

Alman medyası ise bu açıklamayı Gabriel ve Merkel'in tartışmaları yatıştırma girişimi olarak değerlendirildi.

Mustafa Tığlı

