Türkiye'de bazı HDP'li vekillerin tutuklanması, idam tartışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı gazetecilerin tutuklanması konusunda AB ülkelerinden farklı Türkiye açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında son zamanlarda yaşanan gerginlikler karşısında Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceği yönündeki açıklamasına AB'nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya'dan olumlu cevap gelmedi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Federal Hükümet sözcüsü Seibert, bugün yaptığı açıklamada "Federal hükümet yaptırım tartışmasına girmeyecektir" dedi. AB'nin Türkiye'ye ilişkin 'ortak ve açık bir tutum' benimsemesinin önemine dikkat çeken Seibert, "Bu nedenle diyalog kanallarının açık tutulması önemlidir" şeklinde konuştu. Seibert, AB'nin Türkiye'de demokrasi ve çoğulculuktan yana olanlarla dayanışma içinde olduğunun gösterilmesinin en doğru yol olduğunu belirterek Türkiye'de idam cezasının yürürlüğe girmesi halinde AB'ye tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Koca

