Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Almanya'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması

Almanya'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un "Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabilir" açıklamasının ardından Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'ye yaptırım uygulamak gibi bir düşüncelerinin olmadığını ve diyalogdan yana olduklarını söyledi.


07 Kasım 2016 16:42

Türkiye'de bazı HDP'li vekillerin tutuklanması, idam tartışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı gazetecilerin tutuklanması konusunda AB ülkelerinden farklı Türkiye açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında son zamanlarda yaşanan gerginlikler karşısında Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceği yönündeki açıklamasına AB'nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya'dan olumlu cevap gelmedi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.
Federal Hükümet sözcüsü Seibert, bugün yaptığı açıklamada "Federal hükümet yaptırım tartışmasına girmeyecektir" dedi. AB'nin Türkiye'ye ilişkin 'ortak ve açık bir tutum' benimsemesinin önemine dikkat çeken Seibert, "Bu nedenle diyalog kanallarının açık tutulması önemlidir" şeklinde konuştu. Seibert, AB'nin Türkiye'de demokrasi ve çoğulculuktan yana olanlarla dayanışma içinde olduğunun gösterilmesinin en doğru yol olduğunu belirterek Türkiye'de idam cezasının yürürlüğe girmesi halinde AB'ye tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Koca
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!