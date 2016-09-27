146 yıllık geçmişi bulunan ve Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, tarihinin en radikal kararını alarak 9 bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Toplam 51 bin çalışanı bulunan banka, işten çıkarılmalara gerekçe olarak yeniden yapılanmayı gösterdi.

Martin Zielke, 2020 yılına kadar bankanın geleceğine ilişkin vizyon sunacağını belirterek bankanın yeniden yapılandırma maliyetinin ise 2020 yılına kadar 1 milyar Euro'yu bulabileceğini ifade edildi. Zielke, bankanın bundan sonraki istikametinin dijital bankacılık olacağını açıkladı.

Commerzbank'ın yıllık 532 milyar Euro işlem hacmi bulunuyor.

Mehmet Koca