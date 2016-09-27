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Almanya’nın ikinci büyük bankasından radikal karar

Almanya'nın ikinci büyük bankası olan Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Zielke, yeniden yapılanma gerekçesiyle 9 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

Almanyanın ikinci büyük bankasından radikal karar

27 Eylül 2016 14:48

146 yıllık geçmişi bulunan ve Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, tarihinin en radikal kararını alarak 9 bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Toplam 51 bin çalışanı bulunan banka, işten çıkarılmalara gerekçe olarak yeniden yapılanmayı gösterdi.

Martin Zielke, 2020 yılına kadar bankanın geleceğine ilişkin vizyon sunacağını belirterek bankanın yeniden yapılandırma maliyetinin ise 2020 yılına kadar 1 milyar Euro'yu bulabileceğini ifade edildi. Zielke, bankanın bundan sonraki istikametinin dijital bankacılık olacağını açıkladı.
Commerzbank'ın yıllık 532 milyar Euro işlem hacmi bulunuyor. 

Mehmet Koca 

Etiketler: almanya, Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Zielke, ikinci büyük banka


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