Almanya'nın Köln şehrinde Türk kadına yumruklu saldırı

Almanya'nın Köln kentinde işe gitmek için tramvaya binen Hacer Uğurlu (41), bir şüphelinin yumruklu saldırısına uğradı. 3 çocuk annesi Hacer Uğurlu‘yu hastanede ziyaret eden Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Başkonsolos Ceyhun Erciyes‘e başından geçenleri anlatan Hacer Uğurlu, "Tramvaya bindiğimde birisi vardı sürekli sağa sola küfür ediyordu. Bana da küfürler etti. Durağa vardığımızda kalktım o da kalktı ve bana küfürler ederek yumrukladı” ifadelerini kullandı.

Uğurlu, tramvayda birçok insanın olmasına rağmen kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Temizlik işinde çalışan Uğurlu, "Beni dövdükten sonra tramvayın kapılarının açılmasıyla birlikte kaçıp gitti" dedi.

Polisin ifadesini aldığını söyleyen Uğurlu, tramvay içerisinde can güvenliğinin olmamasından dolayı şikayetçi olacağını dile getirdi.