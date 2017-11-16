Almanya'nın nüfusu eriyor

Federal İstatistik raporunu haberleştiren Alman medyası, "Doğum ve ölüm oranları arasındaki fark aynı kaldı" diye sevindirici haber verirken, uzmanlar, 1972 yılında beri ölüm oranlarının doğum oranlarından fazla olduğunu ve doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasının beklenmediğini, mevcut doğum oranlarıyla Almanya'nın giderek yaşlanmasını durduramayacağını açıkladılar. Doğum oranlarındaki kısmi yükselişin önemli bir bölümünün ülkede yaşayan yabancıların doğurganlıklarından kaynaklandığı ifade edildi.

Mehmet Koca



