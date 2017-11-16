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Almanya'nın nüfusu eriyor

Almanya'da doğum oranları artış kaydetmesine rağmen nüfusun erimesinin önüne geçilemiyor. Federal İstatistik Dairesi yayınladığı 2016 nüfus raporunda, Almanya'da 2016 yılında 791 çocuk dünyaya gelirken aynı yıl 911 bir kişinin öldüğünü açıkladı. 2018'de doğum oranları bir önceki yıla nazaran 7,4 artış olmasına rağmen ölenlerin fazla olması Almanya'nın nüfusunun yaşlanmasını durduramıyor.

Almanyanın nüfusu eriyor

16 Kasım 2017 11:25

Federal İstatistik raporunu haberleştiren Alman medyası, "Doğum ve ölüm oranları arasındaki fark aynı kaldı" diye sevindirici haber verirken, uzmanlar, 1972 yılında beri ölüm oranlarının doğum oranlarından fazla olduğunu ve doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasının beklenmediğini, mevcut doğum oranlarıyla Almanya'nın giderek yaşlanmasını durduramayacağını açıkladılar. Doğum oranlarındaki kısmi yükselişin önemli bir bölümünün ülkede yaşayan yabancıların doğurganlıklarından kaynaklandığı ifade edildi.

Mehmet Koca 

 

 

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