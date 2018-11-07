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Almanya'nın yıllık büyüme tahmini geriledi

Almanya'nın yıllık büyüme tahmini geriledi
Almanya'nın yıllık büyüme tahmini geriledi

ABD ile Almanya arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergileri, İngiltere’nin AB’den ayrılması, Almanya dışındaki ekonomik gelişmeler Almanya’nın büyüme tahminlerini altüst etti.

Almanya Ekonomik Uzmanlar Konseyi, yıllık raporda makro ekonomik gelişmeleri gözden geçirdikten sonra 2018 yılı için öngördükleri 2.3 oranındaki büyüme tahminini önce 1,8 ve daha sonra da 1.6 oranına çekerek tahminlerini hükümete iletti. Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi Başkanı Christoph Schmidt tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verilen raporda 2019 yılı için büyüme beklentilerinin 1.5 olarak tahmin ettiklerini açıkladı. Uluslararası alanda yaşanan talep azalması, Almanya içinde ise vasıflı işçi eksikliği ve kapasite darboğazının ülke genelinde ekonomiyi yavaşlatacağını bundan dolayı da büyüme beklentilerinin gerileceğine dikkat çekildi.  

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