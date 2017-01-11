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Almanya'ya gelen mülteci sayısı azaldı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ülkesine 2016yılında gelen mülteci sayısında ciddi bir azalma yaşandığını kaydederek, 2015 yılında 890 bin mültecinin yasal yollardan geldiği Almanya'ya 2016 yılında ise 280 bin mültecinin geldiğini açıkladı.

Almanyaya gelen mülteci sayısı azaldı

11 Ocak 2017 17:20

Avrupa'da en çok mülteciye ev sahipliği yapan Almanya'ya 2016yılında gelen mülteci sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 2015 yılında 890 bin mültecinin yasal yollardan geldiği Almanya'ya 2016 yılında ise 280 bin mültecinin geldiğini açıkladı. Alman Bakan, gelen mültecilerin 2016 yılının ilk üç ayında geldiğini Almanya ve özellikle AB'nin Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasıyla Balkan rotasından gelen mültecilerin azaldığına dikkat çekti.

Almanya'ya mülteci olarak gelenlerin sayısının Türkiye'nin etkisiyle azaldığına dikkat çeken Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mülteci sayısındaki azalmaya paralel olarak ülkede bulunan mültecilerin Almanya'ya iltica taleplerinde ciddi bir artış olduğunu kaydetti. Almanya'ya mülteci olarak gelenlerin başında Suriyelilerin olduğuna da değinin Bakan de Maiziere 2016 yılında Almanya'ya gelen mültecilerinin 89 bininin Suriyeli olduğunu, 45 bininin ise Afganistanlı 13 bini Iraklı ve 12 bininin Eritreli olduğunu kaydetti. 2016 yılında Almanya'ya mülteci olarak gelip uyum sağlayamayan 55 kişinin ülkelerine geri döndüğünü de belirten Bakan, 25 bin mültecinin sınır dışı edildiğini açıkladı

Mehmet Koca
 


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