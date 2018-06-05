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Almıla Hatun yeni imajıyla dikkat çekti

Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla Hatun karakterini canlandıran Gönül Nagiyeva yeni saç imajıyla dikkat çekti.

Almıla Hatun yeni imajıyla dikkat çekti

05 Haziran 2018 13:03

Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla Hatun karakterini canlandıran Gönül Nagiyeva yeni saç imajıyla dikkat çekti. 

Diziye 116’ncı bölümde Noyan’ın kızkardeşi olarak giriş yapan Gönül Nagiyeva, calandırdığı Almıla Hatun karakteri için saçlarını kestirmişti. Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafında ise saçlarını sarıya boyattığı görülen Nagiyeva, hayranlarını yine şaşırttı. Dizide canlandırdığı karakterine benzemesi için saçı makineyle sıfıra vurulan Nagiyeva, bu kez de sarıya boyattığı yeni saç imajıyla dikkat çekti.  

 

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