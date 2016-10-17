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Alo 181’e 725 bin çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrı merkezi “Alo 181” hattına, kurulduğu 2013 tarihinden bu yana 725 bin çağrı geldi. Gelen çağrıların bir kısmı operatörleri gülümsetirken, bir kısmı da binlerce vatandaşın çevreye karşı ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi.

Alo 181e 725 bin çağrı

17 Ekim 2016 10:51

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılının başında faaliyetlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi Alo 181’e gün içerisinde binlerce çağrı düşüyor. Kurulduğu günden bu yana 725 bin çağrıyı yanıtlayan merkeze hava kirliliğinden gürültüye, atık şikâyetlerinden kentsel dönüşüme kadar farklı konularda ihbar ve şikayetler yağıyor. 65 kişinin 7 gün 24 saat telefon başında beklediği merkeze gelen çağrıların yüzde 77’ini bilgi, yüzde 6’sını şikâyet, yüzde 3’ünü ihbar ve yüzde 14’ünü de tapu ve kadastro ile ilgili konular oluşturuyor.

Çağrı merkezinin telefonunu susturmayan konuların başında ise kentsel dönüşüm soruları geldi. 151 bin vatandaş kentsel dönüşüm kapsamında devletin sağlamış olduğu finans desteklerini, evlerini yenilemek için atmaları gereken adımları sordu. En çok çağrı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden gelirken, yapılan araştırmalar sonucunda kurumu arayan vatandaşların yüzde 88’inin telefonu memnun kalarak kapattıkları tespit edildi.

“TAVUKLAR YUMURTLARKEN ÇOK SES ÇIKARTIYOR”

Gelen çağrıların bir kısmı operatörleri gülümsetirken, bir kısmı da binlerce vatandaşın çevreye karşı ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. Yemek yediği restoranda pilavından taş çıkan vatandaşın ısrarla çağrı merkezini araması, bir vatandaşın ise komşusunun tavuklarının yumurtlarken çok ses çıkarmasının engellenmesini istediği aramalar en ilginç çağrıların başında geliyor.

“ALO, ALLAH BAKANIMIZDAN RAZI OLSUN”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yaptığı açıklamalardan sonra çağrı merkezine gelen aramaların yüksek oranda arttığı gözlendi. Özellikle müjdeli haberlerden sonra telefona sarılan binlerce vatandaş, Bakan Özhaseki’ye teşekkür ederek, destek oldular.


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