ALO 182'yi neden arayamıyorum? ALO 182 neden çalmıyor? MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

Hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar, randevu oluşturmak için ALO 182'yi aradıklarında bugün itibariyle operatöre bağlanamama sorunuyla karşılaştı. ALO 182'den randevu alamayan vatandaşlar, ALO 182 neden aranmıyor? MHRS hastane randevusu nasıl alınır? gibi soruları aratarak bilgi almaya çalıştı. Peki 182'ye ulaşamayan hasta ve hasta yakınları nereden randevu alabilecek? MHRS randevu alma işlemi nereden ve nasıl yapılacak?

MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

Hastaneden randevu oluşturmak için yapılacak iki işlem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ALO 182'yi aramak. Operatörlerin yoğun olması nedeniyle hatta bağlanmakta sorun yaşanabilmektedit.

Randevu almak için bir diğer yöntem ise, internet üzerinden TC Kimlik Numarası ile alınan randevuları kapsamaktadır. Bu yöntem en sağlıklı olan olarak bilinmektedir.

Randevu almak için tıklayınız

İnternetten MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS mobil uygulamasını indirerek randevu alabilirsiniz

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.