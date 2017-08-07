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Alo 185 çağrı merkezi ayın elamanını seçti

Bursa’da BUSKİ abonelerinin arıza ve şikayetlerini anında iletebilmeleri için oluşturulan ‘Alo 185’ Çağrı Merkezi, ‘ayın elemanı’nı seçti.

Alo 185 çağrı merkezi ayın elamanını seçti

07 Ağustos 2017 11:53

Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanlarından Şenay Yurttaş, ayın elemanı seçildi. Çağrı merkezini arayan vatandaşlara bilgi edinme, şikayet, arıza, abonelik işlemleri konularında yardımcı olurken vatandaşlardan gelen önerileri de dinledi. Ayın elemanı Şenay Yurttaş, ödülünü BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın elinden aldı. Çalışmalarından dolayı Yurttaş’ı tebrik eden Çetinavcı başarılarının devamını diledi. Çetinavcı, Alo 185 Çağrı Merkezi’nin BUSKİ’nin hizmet alanına giren her konudaki arıza ve şikayetleri hassasiyetle değerlendirerek, şikayet sahiplerinin en kısa sürede bilgilendirildiğini sözlerine ekledi. 

Harun Sak

Etiketler: Alo 185 çağrı merkezi


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