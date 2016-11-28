İznik’in Çampınar köyünde yaşayanlar, şebeke yetersizliğinden dolayı iletişim sıkıntısı yaşıyor. Marmara’nın incisi İznik'te telefonla görüşmek için minare tepesine çıkan vatandaşlar, “Cep telefonları sinyal almayınca şebeke için caminin yolunu tutuyoruz. Telefon görüşmesi yapabilmek için minare ve kubbeye çıkıyoruz. Sinyal yakalayabilmek için canımızı tehlikeye atıyoruz” dedi.

Köyü muhtarı iktisat fakültesi mezunu 28 yaşındaki Zafer Beyhan, "Köyde yaşayanlar 4 gündür cep telefonları ile iletişim kuramıyor. Şebeke sıkıntısı yaşıyoruz. Sinyal yakalayabilmek için kimileri evlerinin çatısına, kimileri ise minareye veya caminin kubbesine çıkıyor” diye dert yandı.

Halil Ataş