İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu

Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu
Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu

Fransa'da bulunan Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşını 26 yıl sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayserili Hasan Tarım 1992 yılında 21 yaşındayken Alp dağlarına çıktı. Burada buzulların altında kalan Tarım'ın naaşına bir daha ulaşılamadı. Bugün Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, Hasan Tarım'ın cenazesini buldu. 

Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nden olan Hasan Tarım'ın naaşının Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik" dedi.  

Ali Göç-Şeref Kahraman
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.