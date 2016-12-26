Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada, sanıklardan Soma Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı Alp Gürkan ve Soma Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez talimatla ifade verecek.

Duruşma öncesi “Şehit Madenci Aileleri” adlı grup, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda toplanarak basın açıklaması yaptı. Sorumluların tutuklanmasını isteyen grup bir süre slogan attıktan sonra duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi.

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki faciası nedeniyle Soma Kömür İşletmeleri AŞ yöneticileri ve sorumluları hakkında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Bu davadan ayrı olarak Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin bağlı olduğu şirketin yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ve 4 yönetici hakkında, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ekim 2016 tarihinde yeni bir iddianame hazırlanmıştı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, Genel Müdür ve Teknik Müdür Yardımcısı Hayri Kebapçılar, İş Güvenliği Uzmanı Murat Bodur ile Acil Durum Yöneticisi Haluk Evinç'in "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla" suçlandıkları iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince 22 Kasım 2016'da kabul edilmişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince, sanıkların ikamet ettikleri illerdeki mahkemelere ifadelerinin alınması için talimat yazılmıştı.

Dosya kapsamında Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit’in 26 Aralık 2016 İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Hayri Kebapçılar’ın 13 Aralık 2016’da İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Murat Bodur ve Haluk Evcin’in ise Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, talimat duruşmalarında ifadelerinin alınacağı bildirilmişti.

Başak Akbulut

İSTANBUL