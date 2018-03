Alparslan Erdem: 'Gerçekçi rakiplerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de tecrübeli futbolcu Alparslan Erdem, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Akihsarspor’a karşı zorlu bir maç oynayacaklarına dikkat çeken Erdem, “Akhisar güçlü bir takım. Geçen sene de bu zamanlarda onlara karşı önemli bir puan kaybetmiştik. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Şu an A Milli Takım’da olan oyuncularımızın da gelmesiyle birlikte haftaya tam kadro hazırlıklara başlayacağız. Hedeflerimiz var. Bu doğrultuda kesinlikle kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Clichy’nin yerine bu hafta T.M. Akhisarspor karşısında formayı sırtına geçirecek olan 29 yaşındaki futbolcu, kendini her an oynayacakmış gibi hep hazır tuttuğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Biz hep kendimizi hazır tutuyoruz. Hazır tutmak zorundayız, profesyonel futbolcularız. Umarım iyi bir performans ortaya koyarım. Takımıma faydalı olurum.”

“Alanyaspor mağlubiyeti uyanmamızı sağladı”

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a karşı şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Erdem, “Önemli bir galibiyet aldık. Çok inanmıştık. Alanya maçı çok kötü geçmişti ve hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Açıkçası bu bizi uyandırdı diyebilirim. Beşiktaş karşısında da istek, arzu, taktik disiplin her şey iyi gitti ve neticesinde 3 puanı aldık. Bizim açımızdan kritik bir galibiyetti” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk söylemleri bize baskı oluşturmuyor”

Başarılar geldikçe takım içindeki şampiyonluk havasının da iyiden iyiye kendini hissettirdiğini ancak bunun üstlerinde bir baskı oluşturmadığı aktaran başarılı futbolcu, “Takımımızda çok tecrübeli, daha önce şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Bu bize baskı oluşturmuyor. Aksine daha çok motive ediyor. Zaten hocamız da hiçbir şekilde yük olmasın diye ısrarla söylüyor. Biz de daha çok motive oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Galatasaray toparlandı”

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray mücadelesinin şu anlık gündemlerinde bulunmadığının altını çizen Alparslan, “Her maç zordur. Özellikle liglerin ikinci yarıları daha zor geçiyor. Galatasaray maçı da bunlardan birisi. Tabii daha o maça var. Şu an aklımızda bu karşılaşma yok. Akhisar maçına konsantreyiz. Evet, Galatasaray toparlandı. Ama biz bunları düşünmüyoruz” diye konuştu.

“Ligin kalitesi arttı”

Uzun yıllardır ligde görev alan bir futbolcu olarak bu seneki şampiyonluk yarışının geçmiş dönemlere göre daha çetin geçtiğini dile getiren turuncu-lacivertli oyuncu, “Şampiyonluk yarışında 4 takım var. Ben de uzun yıllardır bu ligdeyim ve böyle bir şey görmedim. Tabii bu durum ligin kalitesinin arttığını gösteriyor. Şu an Galatasaray ve biz biraz daha öndeyiz. Derbiler de var. Her maç zor. Şu an açıkçası seri yakalayan takım işi götürür diye düşünüyorum. Umarım bu da biz oluruz” açıklamasında bulundu.

“Rakiplerimiz Galatasaray ve Beşiktaş”

Sezon sonu mutlu sona ulaşma adına puansal açıdan Galatasaray ve Beşiktaş’ı kendilerine rakip olarak gördüklerini belirten Erdem, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Galatasaray şu an önde. Ama tabii rakibimiz olarak Beşiktaş da var. Fenerbahçe de arkadan gelebilir. Puansal olarak Galatasaray ve Beşiktaş gerçekçi rakiplerimiz olarak gözüküyor.”

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar