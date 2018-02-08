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Alparslan Kuytul adliyeye sevk edildi

Adana'da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Alparslan Kuytul adliyeye sevk edildi

08 Şubat 2018 15:01

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 vakıf yöneticisi ve sorumluları gözaltına alınmıştı. 

Daha sonra devam eden operasyonlarda 7 kişi daha gözaltına alınmıştı. 28 zanlı günlerce emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye ilk önce Kuytul alındı. Zanlıların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlandı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici
 

Etiketler: alparslan kuytul

 

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