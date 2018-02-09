Diğer
Kategoriler

Alparslan Kuytul ile birlikte 5 kişi tutuklandı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte 5 kişi tutuklanırken 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alparslan Kuytul ile birlikte 5 kişi tutuklandı

09 Şubat 2018 01:39

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. 9 gün boyunca emniyette işlemleri süren zanlılar bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, “Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik” yaptıkları iddia edilen Kuytul ile birlikte 28 şüpheliyi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Çıkartıldıkları mahkemede ise Alparslan Kuytul ile birlikte Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A., "Suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı. 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleyman Cenk İdaye
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç