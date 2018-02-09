Alparslan Kuytul ile birlikte 5 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. 9 gün boyunca emniyette işlemleri süren zanlılar bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, “Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik” yaptıkları iddia edilen Kuytul ile birlikte 28 şüpheliyi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Çıkartıldıkları mahkemede ise Alparslan Kuytul ile birlikte Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A., "Suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı. 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleyman Cenk İdaye

