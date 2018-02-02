Alparslan Kuytul’a 7 yıl hapis istemi

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kuytul'un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede de Kuytul'un bir sosyal paylaşım sitesine yüklenen video görüntülerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı ileri sürüldü.

Halkın bir kesimini ve özellikle kendi etrafına topladığı taraftarlarını diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanların dini inanç ve duygularını da kullanarak taraftarlarını halkın bir kesimi ve olaya müdahale eden emniyet güçleri aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, kamu barışına zarar verdiği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlara karşı halkın direnmesini ve demokrasi nöbetlerini tutmalarına karşı gelen konuşmalarda bulunduğu, Cumhurbaşkanına hakaret ederek ülkemizin ve bölgemizin içerisinden geçtiği süreçte kaos ve kargaşa oluşturmaya yönelik olduğu, şüphelinin son zamanlardaki söylemlerinde kin ve düşmanlık tahrikinin daha da arttığı, bu itibarla halkımız arasında oluşturulmaya çalışılan ayrımcılık, kin ve düşmanlık tahrikinin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

Alparslan Kuytul'un, önümüzdeki günlerde 2 ayrı davadan yargılanmasına başlanacak. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı 25 kişi gözaltına alınmıştı. Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.