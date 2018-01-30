Alpaslan Kuytul ve ekibine gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na hakkında başlatılan ’suç örgütü’ soruşturması kapsamında vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine yönelik Adana, Elazığ ve Niğde’de şafak vakti operasyon yapıldı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri önlem aldı. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ediyor. Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından bir süredir Türkiye’nin Afrin’e yaptığı "Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıktığı görülmüştü.

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye