Alpaslan Yamanoğlu, Dünya Şampiyonu oldu

İspanya’nın Tenerife kentinde yapılan 10. Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda beş gün süren heyecan sona erdi. 21 yaş altı kumitede madalyaların sahiplerini bulduğu kapanış gününde Türk karateciler bir altın ve iki bronz madalya elde etti.

Beş gün süren şampiyonada Türkiye, üç altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile genel klasmanda üçüncü oldu. 10 altın, bir gümüş ve yedi bronz elde eden Japonya ilk sırayı alırken; beş altın, üç gümüş ve yedi bronz kazanan Mısır da ikinci sırada şampiyonayı noktaladı.

Yamanoğlu zirve yaptı

Santiago Martin Arena’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın kapanış gününde Türkiye’nin tek altın madalyası 21 yaş altı kumite +84 kiloda Alpaslan Yamanoğlu’ndan geldi. İlk turu bay geçerek elemelere başlayan milli karateci, İngiltere, Kazakistan, Sırbistan ve Hırvatistanlı rakiplerini mağlup ederek finale geldi.

Finalde İtalyan Simone Marino ile karşılaşan Yamanoğlu, ilk dakika içerisinde aldığı puanlarla 2-0 öne geçti. İtalyan sporcu bir buçuk dakika kala fark bire indirse de mücadelenin son dakikasında vurduğu yumruklarla iki puan daha alan milli karateci, dünya şampiyonu oldu.

Bu sıklette son iki yılın Avrupa Şampiyonu olan Alpaslan Yamanoğlu, elde etti dünya şampiyonluğu ile kariyerinin zirvesine çıktı.

Son şampiyon yine kürsüde

21 yaş altı kumite 60 kiloda son dünya şampiyonu unvanıyla mücadele veren Eray Şamdan, elemelere mükemmel başladı. Guatemala, Brezilya, Hong Kong ve Azerbaycanlı rakiplerinden 26 puan alan Şamdan, yarı finalde Japon Yugo Kozaki ile 2-2 berabere kalmasına karşın ilk puanı rakibi aldığı için tatamiden yenik ayrıldı.

Bronz madalya maçında Belaruslu Oleg Melekhin ile karşılaşan Eray, mücadeleyi 2-1 kazanarak Dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Fatih Şen kariyer zirvesi yaptı

21 yaş altı kumite 75 kilodaki temsilcimiz Fatih Şen, ilk turu bay geçti. Suudi Arabistan, Japonya, Rusya ve Tunuslu rakiplerini eleyerek yarı finale gelen milli sporcu, İngiliz Mitchell Thorpe’a 2-0 kaybetti ve bronz finaline çıkmaya hak kazandı.

Faslı Jalal Bouzzher karşısında mücadeleye kontrollü başlayan Şen, ilk dakika dolarken vurduğu tekme ile bir anda 3-0 öne fırladı. Kontrolü elinde tutan ve rakibinin ataklarında iyi savunma yapan Şen, bir puan bırakmasına rağmen tatamiden 3-1 galip ayrıldı.

2015 yılında gençlerde Avrupa üçüncüsü olan Fatih Şen, 21 yaş altı kumite 75 kiloda elde ettiği dünya üçüncülüğü ile kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Ercan Kaçar ve Eda Eltemur beşincilikte kaldı

Dünya üçüncülüğü için tatamiye çıkan Eda Eltemur ve Ercan Kaçar, rakiplerine kaybederek dünya beşinciliği ile şampiyonayı noktaladı.

21 yaş altı kumite +68 kiloda Eda Eltemur, İspanyol Maria Garcia Torres’e 2-1 kaybetti. 67 kiloda ise Ercan Kaçar, Macar Ferdinand Tamas’a 2-0 yenildi.