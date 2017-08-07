Alpay Özalan ilk maça dikkat çekti, taraftara mesaj verdi

TFF. 1 Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar saat 20.00'de Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, yaptığı sabah idmanıyla hazırlıklara başladı. Samsunspor'un başında ilk resmi maçına çıkacak olan Alpay Özalan, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. Yeni transferlerle Gaziantep maçına tam anlamıyla hazır olacaklarını vurgulayan Özalan, ilk maçta taraftarın büyük desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yeni transferlerden çok şeyler beklediğini ifade eden Özalan, Samaras'ın genç futbolculara örnek olacağını da söyledi.

"İlk maçımız çok önemli, seyircimizin büyük desteğine ihtiyacımız var"

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Özalan, "Biraz daha fazla hazırlık maçı yapabilirdik. Biz hazırdık ama takımlar hazır olmadığı için fazla hazırlık maçı yapamadık. Lige hazır bir duruma geldiğimize inanıyorum. Transferlerin hafta içi tamamen bitmesiyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye maçına tam anlamıyla hazır olacağımıza inanıyorum. İlk maç bizim için çok önemli. Hem seyircimize hem de camiamıza güzel bir mesaj vermemiz lazım. İlk maç moral ve motivasyon açısından önemli. Bu hafta maça hazırlanıyoruz. Seyircimizin büyük desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Yeni transferler akşam idmanına çıkabilir"

Yeni transferlerle ilgili de konuşan Özalan, "Takıma yeni gelen arkadaşlarımız sağlık kontrolünden geçiyor. İşlemleri bittikten sonra imza töreni olabilir. Büyük bir aksilik olmazsa akşam antrenmanlarına çıkacaklar diye düşünüyorum. Samaras'ın kariyeri başarılarla dolu. Karakter olarak da düzgün bir insan. Böyle büyük bir ismin takımızda olması, önce takımımızdaki genç arkadaşlarımıza örnek olacaktır. Kulübümüzün imajı açısından da güzel bir imaj. Sahadaki performansı da tabii ki çok önemli. Hem bize hem takımıza yakışır futbol oynayacağını biliyoruz. Ben kendisinden ve diğer transferlerden çok şey bekliyorum. Bizim taraftarımızın bir sloganı var, 'bu sene o sene diye'. Buna uymamız lazım. Bu yapıda olmayan oyuncu benimle olamaz burada. İnşallah taraftarımızın isteğine karşılık vereceğiz. Bütün çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu.

Kenan Akyüz