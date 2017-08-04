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Alpay Özalan: 'Samaras, Pazartesi Samsun’da olacak'

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Manchaster City’nin eski Yunan forveti 1.93 boyundaki Georgios Samaras’ın ve Yunanistan Milli Takım Kalecisi Michalis Sifakis’in Pazar ya da Pazartesi günü Samsun’da olacağını söyledi.

Alpay Özalan: Samaras, Pazartesi Samsunda olacak

04 Ağustos 2017 19:18
Alpay Özalan: 'Samaras, Pazartesi Samsun’da olacak' - Tıkla İzle

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Samsunspor hakkında yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı yaptı. Transferler ve kulüpte yaşanan istifa olayları hakkında bilgiler veren Özalan, kendisi hakkında çıkan “kimden kaçıyor” söylentilerine de sert tepki gösterdi. Özalan, transfer görüşmelerinde bulundukları Georgios Samaras, Michalis Sifakis ve Mohamed Larbi’nin birkaç gün içerisinde Samsun’da olacağını belirtti.

“Samaras iyi futbolcu, Eto’o ve Hagi’ye de ‘bitmiş’ demişlerdi”

Samaras’ın bu lige ve Samsunspor’a büyük katkı sağlayacağını ifade eden Teknik Direktör Alpay Özalan, “Hiç kimse bilmiyor. Ben Samaras’ı ikna etmek için geldiğim günden beri uğraşıyorum. Giresunspor değil, araya kim girerse girsin, Samaras benim çok iyi dostumdur. Karşılıklı da oynadık. Türkiye’de benim takımımdan başka hiçbir takımda oynamaz. Bunu çok net söylüyorum. Bu ikili ilişkilerimden kaynaklanıyor. Samaras ile Yunan kaleci Michalis Sifakis ya Pazar ya da Pazartesi günü burada olacaklar. Tunuslu Mohamed Larbi bu akşam uçağa binip Samsun’da olacak. Samaras, Avrupa’da Avrupa’nın en iyi 2. oyuncusu seçildi. Hagi ve Eto’o geldiği zaman, ‘Bitmişler, oynamaz’ dendi. Gekas Samsunspor’a geldiğinde, ‘yaşlı’ dendi. Samaras’ın bu takımda olması hem takıma farklı bir hava getirir hem de bu kadar büyük kariyerli bir oyuncunun Samsunspor’da olması, Avrupa’dan getireceğimiz diğer oyuncular için çok güzel bir referans olur. Samaras, şu anda benim ona verdiğim programı uyguluyor. Takımla antrenmanlara çıkmadığı için 1 hafta- 10 gün içerisinde hazır olur. kaleci Michalis Sifakis zaten hazır geliyor. Mohamed Larbi de çok başarılı olacağına inandığım bir oyuncu. Bu oyuncuları yönetimle istişare ederek yapıyoruz. Bu oyuncularla ilgili bir sıkıntı yaşanırsa, bunun bedelini de ben öderim. Buraya gelecek bütün yabancıların kefili benim” dedi.

“Kimseden ne korkarım ne de kaçarım, herkes bunu bilsin”

Kendisi hakkında çıkan iddialara da açıklık getiren Özalan, “Ben hiçbir şeyden, hiçbir şekilde kaçmam. Basında kaçtığım konusunda bazı yazılar var. Bunu çok net söylüyorum, ‘Karşımdaki allame-i cihan olsa, ben hiçbir şeyden kaçmam.’ Başarılı da olsam başarısız da olsam bunun bedelini ben öderim. Zamanla beni çok iyi tanıyacaksınız. Dün yapamadığım basın toplantısı için özür diliyorum. Yayıncı kuruluşun röportaj teklifini kabul etmiştim. Bunu unuttuk. O yüzden basın toplantısını kaydırdık. Onun dışında ben hiç kimseden ne korkarım ne de kaçarım. Bunu herkes bilsin” diye konuştu.
Özalan ayrıca birkaç gün önce istifa eden Sportif Direktör Coşkun Zeren’i ikna etmek için büyük bir uğraş verdiğini de sözlerine ekledi. 

Erdi Demür
 


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