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Alpay Özalan'dan genç oyunculara yakın markaj

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, İstanbulspor'un genç oyuncuları Yusuf Çoban ve Zeki Çelik'i yakın takibe aldı.

Alpay Özalandan genç oyunculara yakın markaj

12 Şubat 2018 11:20

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında lider Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Bu zorlu mücadeleyi izleyenler arasında Ümit Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Alpay Özalan da vardı. Ekibindeki hocalarla birlikte her hafta birçok genç futbolcuyu takip eden deneyimli teknik adamın dün oynanan mücadelede ise yakın markaja aldığı iki isim vardı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbulspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Yusuf Çoban ile 20 yaşındaki sağ beki Zeki Çelik'in performanslarını yerinde izledi. Yardımcısı Okan Aydıner ile söz konusu futbolcular hakkında gerekli notları alan Özalan, daha sonra stattan ayrıldı.
Alpay Özalan ve ekibinin bundan sonraki süreçte de genç oyuncuları takip etmeye devam edeceği öğrenildi. 

Uygar Aydın
 

Etiketler: istanbulspor, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan

 

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