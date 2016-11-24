Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Ukrayna ekibi Zorya'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli takımın başarılı oyuncusu Alper Potuk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu,

zor bir maç olacağını bildiklerini belirterek, "Rakibimiz iyi kapandı. Kaptığı toplarla da hızlı ve iyi atağa çıktılar. Biz ise maça istediğimiz gibi başlayamadılar. Devreye 0-0 girdik. İçeride tempoyu artırmamız ve maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda gerekeni yaptık ve önemli bir 3 puan aldık" dedi.

Fenerbahçe armasını hem Türkiye'de hem Avrupa'da en iyi yere getirmek için ellerinden gelen bütün mücadeleyi sergileyeceklerini de vurgulayan Potuk, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. Alper Potuk, "İlk geldiğinde hocamız beni kanatlarda kullanıyordu. Sonra Grasshoppers maçında orta sahaya çekmişti. Ondan sonra orta sahada kullanmaya başladı. Hocamız, konuştuğumuzda orta alanda daha verimli olduğumuzu söylüyor. Nerede oynarsan oynayayım elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan Gündoğdu