Alper Yılmaz: 'Anadolu Efes hiçbir zaman hedef küçültmez'

Bakırköy Veliefendi’de bulunan gerçekleşen toplantıda Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya sinerji toplantısında kulüpteki sorunları, çözümleri ve hedefleri anlatan Alper Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları da samimiyetle yanıtladı. Takım olarak iyi bir dönemde olmadıklarını ifade eden Yılmaz, “Ama biz 42 yıllık bir kulübüz ve özellikle sizlerin önerilerinizi dikkate almak için buradayız. Bütün önerilerinizi dikkate alarak üzerinde çalışmak için buradayız” dedi.

Antrenör tercihleriyle ilgili konuşan Yılmaz, “Antrenör tercihi yabancı ya da yerli olarak yapılmıyor. Kiminle daha iyi çalışırız diye baktığımız bir konu. Bu yerli de olabilir yabancı da olabilir. Perasovic düşük bir bütçeyle ciddi bir başarı elde etti. Yarın öbür gün Ufuk Sarıca da olabilir Ergin Ataman da olabilir. Önemli olan isimlere bakmadan kulübü kimin daha iyi noktaya getireceğidir. Türkiye’nin birçok takımına oyuncu yetiştirmiş bir kulübüz. Demircan ve Okben’in bütçeleri bizi aşan maliyetler oluşturuyordu” ifadelerini kullandı.

“Cedi’nin rakibi LeBron James”

Anadolu Efes’in özellikle altyapıdan çok önemli isimler yetiştirdiğini söyleyen Alper Yılmaz, “Fenerbahçe’nin kaptanı bizim altyapımızdan çıkma bir isim. A takımımızda 4 tane 1999 doğumlu oyuncu var. Onların da Cedi ve Furkan gibi olması için çalışıyoruz. Şu anda Cedi’nin takımdaki rakibi LeBron James. Şaka gibi söylemesi ama gerçek bu. Bölge olarak Cedi, LeBron James’e rakip olarak o kulüpte forma giyiyor” dedi.

Yabancı oyuncu statüsünün devam etmesinin yararlı olacağını söyleyen Yılmaz, “Avrupa’da başarılı olmak istiyorsak bu kural devam etmeli, hatta geliştirilmeli. Bunu sınırlamak genç oyunculara yardımcı mı olacak yoksa zarar mı verecek? Bunu anlamamız gerekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Banvit’in Avrupa’da yakaladığı başarı bizi daha iyi noktaya götürecekse bu kural devam etmeli. Kaliteli yabancılar getirmek zorundayız. Sınırlama olmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki genç oyuncular için sınırlama getirilebilir, gelişimlerini sürdürebilmeleri için" diye konuştu.

“Düşük bütçe politikasına devam etmeliyiz”

Anadolu Efes’in geçtiğimiz sezona göre daha düşük bütçeyle hareket ettiğinin altını çizen Alper Yılmaz, “Geçen seneye göre bütçemiz düştü. Bu politikaya devam etmek zorundayız. Bu sene kadromuzda olan 17 oyuncunun 14 tanesi yeni. 4 tanesi 1999 doğumlu. 5 sakat oyuncumuz var bununla ilerlemek zorundayız. En yüksek kontrata sahip oyuncumuz olan Brown sakat” dedi.

Kulübün önümüzdeki 18 yılın planlamasını yaptığını da söyleyen Yılmaz, “Önümüzdeki 8 sene ve 10 senenin toplam 18 senenin planını yaptık. Euroleague takımıyız. Anadolu Efes, kariyerini belli bir noktaya getirip düşüşe geçmiş oyuncuların geleceği bir yer değil, buraya gelip kariyer yapacakları bir kulüp. Anadolu Efes 30’da 30 maç kaybetse bile, önümüzdeki sezonun Euroleague takımıdır. Bizim hedefimiz Play-Off’a kalmaktır. İlk 8 takım arasına kalmak bizim için başarıdır. Geçen sezon Final-Four’a gidebilme şansına en yakın olduğumuz sezondu” açıklamasını yaptı.

“Euroleague ve Milli Takım tercihini oyuncular kendileri yapacak”

Takımda problemin antrenör olmadığını söyleyen Alper Yılmaz, “Yeni bir antrenör gelse bile şu anda takımı ne kadar daha iyi bir noktaya getirebilir, bu tartışma konusu. Perasovic’in dediği değişiklikler, takımın kazanmaya başlaması. Daha çok mücadele ederek oynamamız gerekiyor. Malaga maçının ilk periyodu hariç, 35 dakika çok iyi oynadık. Açık söylüyorum, takımda herkesten katkı almamız gerekiyor ki, iyi sonuçlar alalım” dedi.

FIBA ve Euroleague arasındaki anlaşmazlığa da değinen Yılmaz, “Euroleague konusunda, bizim Anadolu Efes olarak Milli Takım’a basketbolcu göndermeme gibi bir durumumuz olamaz. Zalgiris, milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldı. NBA’deki oyuncularımızdan yararlanamıyorken, Euroleague’de Avrupa’nın en iyi oyuncularını seyircilerin önünden çıkarıp milli maç hazırlığına sokmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Biz kararları oyunculara bırakacağız. Nereye gitmek istediklerine onlar karar verecek. Hepsinin ekmek parasını kazandıkları yer kulüpler. Benim yönetici olarak seneye yapacağım transferlerin hepsini Amerikalı yapmam lazım ki, önümüzdeki sene böyle bir problem yaşamayalım. İnşallah bir an önce bu durum düzelir ve biz de en az zararla çıkarız. Biz kulüpler olarak Avrupa’da Türkiye’yi temsil ediyoruz. Milli Takım başarısı tabii ki önemlidir. Benim 5 milli oyuncum var ve 5 oyuncum olmadan ben nasıl maç kazanırım, bunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sponsor arıyoruz”

Diğer kulüplerin başka sponsorlarla işbirliğine gitmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Alper Yılmaz, “Dışarıdan yatırımcı ya da sponsor arıyoruz. 1 ay içinde de, 10 yıl içinde de olabilir. Yurt dışından da yatırım arıyoruz. Ekstra bir gelir elde edemezsek daha düşük bütçelerle yolumuza devam etmek zorundayız. Şu anda başka bir kulüple birleşme gibi bir konunun söz konusu olmadığını biliyorum. Eğer böyle bir durum olsa bile bu yönetim kurulunun kararı olur. Şu anda bize iletilen böyle bir durum yok” diye konuştu.

Basketbolun son dönemde popülerliğinin arttığını da sözlerine ekleyen Alper Yılmaz, “Fenerbahçe’mim de geçen sezon futboldan daha fazla basketbol kombinesi satması, Galatasaray’ın Eurocup’ta başarılı olması, bizim de kendine has bir taraftar kitlemizin olması, futbolla basketbol arasındaki makasın kapandığının göstergesidir. Sportif başarı bu konuda çok büyük bir önem taşıyor. Basketbola olan ilginin oluşmasındaki en önemli destekçi basındır. Mesela dün gazetelerde Aykut Kocaman, 85. dakikada koltuğunda oturuyor gibi bir haber vardı. Ama Anadolu Efes’in mağlubiyetleri ya da Tofaş’ın ligde 5’te 5 yapması bu kadar yer bulmuyor” diyerek medyada daha fazla yer bulmaları için gerekli çalışmaların yapılacağını da kaydetti.

Bozhan Memiş