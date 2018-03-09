Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Olay, 23.00 saatlerinde Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere yola çıktı, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen iki kişinin silahlı saldırısına uğradılar, otomobilde yere yatan Mircan ile şoförünün saldırıdan yara almadan kurtuldu. Çevrede ki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaydan bir saat önce Kuran Kursu Caddesi’nden geçen Kadir Kuşçu “Ben bir saat önce buradan geçtiğimde yol kenarından giderken 3-4 tane araba vardı burada, takım elbiseli insanlar vardı. Döndüm baktım, çok durmadan ayrıldım oradan” şeklide konuştu.