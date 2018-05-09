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Alperen Ocaklarından Fransa Başkonsolosluğu önünde eylem

Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" tartışmasına tepki için Fransa Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Kısa bir süre slogan atan grup yapılan basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

Alperen Ocaklarından Fransa Başkonsolosluğu önünde eylem

09 Mayıs 2018 23:13

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye İstanbul’da tepki gösterildi. Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eylemde yaklaşık 50 kişilik grup İstiklal Caddesi girişinde bulunan Fransa Başkonsolosluğu önünde toplandı. Burada slogan atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mircan, “Bir Avrupa vilayeti olan Fransa’da geçtiğimiz günlerde bir kesim sözde siyasetçi ve aydın grup tarafından mukaddesatımız olan Kuran-ı Kerimden bazı ayetlerin Yahudilere, Hristiyanlara düşmanlık içerdiğini söyleyerek belirli bir gündem oluşturmaya çalışmışlardır. Öncelikle yapılan bu aptalca, ahmakça, ve şeytanca planlanmış saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu saldırı hamurdan tanrı yapıp acıkınca yiyen cahiliye dönemini aratmayan bir anlayışın tezahürüdür. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ve Kabe üzerinde çirkin emelleri olanlara, eblehenin ordularına zahirde ebabil kuşları vasıtası ile verilen cevabı hatırlatırım. Benin’de, Burkina Faso’da, Gabon’da, Gine’de, Kamerun’da, Moritanya’da, Nijer’de, Senegal’de ve Tunus’ta akıttığınız kanı neyle açıklayacaksınız. Bu katliamı tarif ettiğiniz Kutsal kitabınızı yok sayarak mı yaptınız. Yoksa tahrif ettiğiniz kutsal kitabınızdan alarak mı yaptınız. Sizin karşı çıktığınız ve içerisinde şiddet barındırıyor diyerek modern kılıflar örterek güncellenmesini talep ettiğiniz cihadı emreden ayetlerin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu ayetler sizin insanlıktan nasibini almamış canavarlaşmış, sömürü ve soykırım üzerine inşa edilmiş yönetimlerinize karşı mücadele için indirilmiş ayet olduklarını bizler çok iyi biliyoruz” dedi.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.  

 

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