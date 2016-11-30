Alperen Ocaklarına bağlı yaklaşık 100 kişi Halep'te yaşanan iç savaşı protesto etmek için saat 21.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplandı. Rusya Başkonsolosluğu önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Daha sonra Konsolosluk yakınında Halep’te ölen vatandaşlar için dualar okuyan grup daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Sloganlar atan grup adına bir açıklama yapan Kürşat Mican, "Avrupa'da üç beş kişi ölüyor, bir tane çocuk öldü diye dünya ayağa kalkıyor. Bizim kardeşlerimiz her gün elli, yüz kişi, bunların birçoğu çocuk ve kadın, kimse sesini çıkartmıyor. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Allah rızası için bu vahşete bir dur deyin. Halep'teki katliama bir dur deyin. Bu ablukayı kırmak zorundayız. Bu abluka bu hafta içerisinde kırılmazsa kardeşlerimiz orada diri diri yakılacak, öldürecekler.

Halep'i de Fırat Kalkanı Operasyonu’na dahil etmenizi istiyoruz. Nasıl ki Cerablus'ta operasyonlar düzenleniyorsa, Halep'te de aynı şekilde dahil olsun. Halep bizim için Trabzon, Samsun, İstanbul demektir" şeklinde konuştu.

Murat Solak

