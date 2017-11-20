Alperen ’vatandaşın işi görülsün’ diye ölmüş

İfade veren tutuksuz sanık okul müdürü Bekir G., "Alperen’in Temmuz ayı sonunda 36 ayı dolduracaktı, 36 ay öncesinde e-okul kayıt yapılmıyordu. Bu yüzden Alperen’in e-okul kaydı yapılmadı. Alperen’in dışında daha kayıt altına alınmayan 10 çocuk vardı" dedi. Sanık Bekir G., ‘vatandaşın işi görülsün’ diye yasal olmayan duruma göz yumduğunu söyledi.

İzmir in Çiğli ilçesinde yaşanan olayda 3 yaşındaki Alperen Sakin, servis içerisinde unutulmuş ve can vermişti. Olayın ardından açılan davada sanıklar, Karşıyaka 2. Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tamer İ., Yurdagül İ. ile tutuksuz sanıklar Arzu G., Dilara K., Bekir G., sanık avukatları, Alperen Sakin'in babası Serkan, annesi Buket Sakin, ailenin avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, İzmir Baro Başkanı avukat Aydın Özcan, İzmir Baro Başkanlığı Çocuk Hakları Merkezi katıldı. Sakin ailesine 20 avukat vekillik yaptı. Duruşmayı AK Parti milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da izledi. Talep üzerine hakim tarafından İzmir Barosunun müdahilliği kabul edildi.

Alperen’in yaşı tutmadığı için okul kaydı yokmuş

Geçen celse tutuklu sanıklar Tamer İ. ve Yurdagül İ., tutuksuz sanıklar Dilara K. ve Arzu G. ifade vermişti. Geçen celse duruşmaya katılmayan ve ifade vermeyen tutuksuz sanık okul müdürü Bekir G., ''Savunmamı genel anlamda yazılı olarak hazırladım. Bizim mevzuatımıza göre, personel alımı müdürün değil kurucunun tasarrufundadır. Benim personel alma yetkim yok. Dilara K. ile ilgili benim alma tasarrufum yok. Alındığında da onay vermedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen’in Alperen Sakin’in neden okula kayıt olmadığı sorusu üzerine okul müdürü Bekir G., "Alperen’in Temmuz ayı sonunda 36 ayı dolduracaktı, 36 ay öncesinde e-okul kayıt yapılmıyordu. Bu yüzden Alperen’in e-okul kaydı yapılmadı. Alperen’in dışında daha kayıt altına alınmayan 10 çocuk vardı" diye konuştu.

Yaşı tutmayanları denetimlerden kaçırıyorlarmış

Müşteki avukatının sorusu üzerine yaptıkları yasaya aykırı uygulamayı anlatan sanık Bekir G., ''Okul dışında çocuk bakmıyoruz. Denetimlerde müfettişler gelmeden önce, ya sabahleyin ya da bir gün önce okula telefon ederler. 'Felan duraktayız, bizi alır mısınız?' diye söylerler. Biz de araba göndeririz, müfettişleri alırız. Okulda yaşı tutmayan öğrenciler var. Biz de yasal olmayan bu durumda, yaşı tutmayan öğrencileri kurucumuz Yurdagül İ.’nin evine gönderiyorduk" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın işin görülsün diye bir şey yapmadım"

Müşteki avukatı Fikret Türkyılmaz’ın ‘Neden 36 ayı doldurmayanların kaydı yapıldı?’ sorusu üzerine sanık okul müdürü Bekir G., "Ben 36 ayı doldurmayan hiçbir öğrencinin kaydını yapmadım. Yaptırmadım. Tam tersinin bu işlemlerin yanlış olduğunu, bizim okulun bu çocuklara uygun olmadığını, bu işlemlerin yasal olmadığını kurucumuz Yurdagül İ.’ye bildirdim. Ancak milli eğitim müdürlüğüne bildirmedim. Kurucu Yurdagül İ.’ye ‘Bu çocukların kaydını neden yapıyorsunuz’ diye sorduğum da Yurdagül İ. bana, ‘Bu çocukların anne ve babaları çalışıyor. Özellikle anneleri bana gelerek, bu çocukların okula alınmadığı takdirde işten ayrılmak zorunda kalacaklarını ısrarla kendisinden rica ederek, bizim çocuklarımıza bakım amaçlı da olsa alın, vatandaşın işi görülsün’ diye bana anlattı. Bende vatandaş mağdur olmasın diye bir şey yapmadım" dedi.

Minik Alperen’in babası Serkan Sakin, ‘Eşim ve ben Alperen’i okula yazdırırken Bekir Bey bizzat oradaydı, hatırlıyor mu bizi?’ sorusu üzerine sanık Bekir G., hatırlamadığını söyledi.

"Sigara içmeye gitsem belki Alperen'i görecektim"

Sanığın ifadesinden sonra tanıklar dinlenmeye başlandı. Tanık olarak dinlenen aynı okuldaki öğrenci velisi Veli Kara, ''Olay günü biz okuldaydık. Benim kızımın doğum günü partisi vardı. Saat 10.00 gibi okula pasta getirdim. Daha sonra çocukları bahçeye aldılar. Çocuklar pastalarını yediler. 15 dakika kadar da müzik çaldı. Ondan sonra da çocukları okulun içine aldılar, biz de öğrenci velisi olarak okuldan ayrıldık'' diye konuştu.

Serkan Sakin'in, 'Parti sırasında servis aracının yanında sigara içen oldu mu?' sorusu üzerine tanık Veli Kara, ''Ben günde 3 paket sigara içen biriyim. O gün parti sırasında sigara içmek için bahçe kapısından dışarı çıkarken fotoğraf çekimi için beni çağırdılar. Sigara içmeye gidemedim. Beni en kahreden olay da bu oldu. Sigara içmeye gitsem belki Alperen'i görecektim'' şeklinde konuştu.

Avukatların 36 aydan küçük çocukların kayıt alınmadığını bilip bilmediği sorusu üzerine öğrencisi velisi tanık Veli Kara, ''36 aydan küçükleri almadıklarını bilmiyorduk. Benim kızım 2 yaşında kreşe başladı. Biz kreş için talepte bulunduk, altının alınıp alınmadığına dair. Onlarda kabul etti" dedi.

Sabah başlayan oturuma ara verilirken, öğleden sonraki oturumda tanıkların dinlenmesiyle duruşma devam edecek.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz 15 Ağustos günü Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin servis içerisinde unutulmuş ve saatlerce araç içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Olay tüm Türkiye yi üzüntüye boğarken, servis şoförü Tamer İ., kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. tutuklandı. Yaşanan olay sonrasında savcı Şükran Dedeağaoğlu’nun sanıklar hakkında hazırladığı iddianame Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmiş ve sanıklar hakkında dava açtı.

Atakan Şen - Ali Gözeten - Ceren Atmaca