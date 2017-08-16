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Alperen’i ihmal mi öldürdü?

İzmir Çiğli ilçesinde servis aracında unutulduğu iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alpereni ihmal mi öldürdü?

16 Ağustos 2017 19:27

Olay, Çiğli ilçesindeki bir özel anaokulunda meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden alınan 3 yaşındaki Alperen Sakin, servis aracıyla okula geldi. İddialara göre, minik Alperen ardından da servis aracında unutuldu. Aradan dakikalar geçerken, minik Alperen servis aracında baygın halde bulundu ve okul içerisine alındı. Hemen minik Alperen’in ailesine haber verilirken, apar topar okula gelen baba Serkan Sakin, oğlunu hemen Medical Park Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan minik Alperen, dakikalarca kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. 3 yaşındaki çocuğun ölümü herkesi yasa boğdu.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Alperen Sakin için Hacı Alaaddiin Top Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, baba Serkan Sakin ve anne Buket Sakin gözyaşlarına boğuldu. Baba Serkan ve anne Buket Sakin’in ayakta durmakta güçlük çekti. Minik Alperen’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Ulukent mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili aynı okulda çocukları eğitim gören vatandaşlarda gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar, olayın titizlikle araştırılması gerektiğini belirterek, kendilerinin de çocuğun servis aracında unutulduğunu duyduklarını söyledi.

OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI VAR

Öte yandan, olayla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve valilik olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili servisçi ve servis görevlisi kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Yetkililer, olayda bir ihmalin olup olmadığını araştırırken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, olayla ilgili adli ve idari bir soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı. Yahşi, ölen Alperen’in ailesine de sabır dilediğini sözlerine ekledi.

Minik Alperen’den geriye ise babasıyla ve annesiyle beraber çektirdikleri fotoğraf kaldı. Olayla ilgili iki kişinin ise sorgusu devam ederken, Alperen’in kesin ölüm sebebi ise önümüzde günlerde belli olacak. Bu arada, olayın ardından anaokulunun 3 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.

Hakan Gözalan - Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan - Murat İşçi


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