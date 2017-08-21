Alperen'in babasından acı sözler

Sakin, 3 yaşında toprağa verdiği oğlu için, "Sorumlulara öyle bir ceza versinler ki bir daha bu topraklar üzerinde hiç kimse bir çocuğun canına kast edemesin. Bu acının tarifi yok. Düşününki göğüs kafesinizin içine yanan bir kor koymuşlar. Bu sönmüyor. İster buz koyun, ister buzlu su koyun hiç etki etmiyor" dedi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah anaokuluna gitmek için bindiği servis aracında unutulan ve havasızlıktan hayatını kaybeden minik Alperen'in evinde yas sürüyor. Acılı baba Serkan Sakin, başka Alperenlerin ölmemesi için yeni eğitim-öğretim yılında servis araçlarının sıkı denetimden geçmesi gerektiğini söyledi. Sakin, "Şu saatten sonra hiçbir kuvvet Alperen’i geriye döndüremeyecek. Bugüne kadar gidip de dönen görülmüş mü? Demek ki benim oğlum da geri dönmeyecek. Biz inançlı insanlarız. Topraktan geldik toprağa gideceğiz ama başka Alperenler gitmesin. Bu tarif edilmez bir acı. Düşününki göğüs kafesinizin içine yanan bir kor koymuşlar. Bu sönmüyor. İster buz koyun, ister buzlu su koyun hiç etki etmiyor. Bir başkasının Alperen’i gitmesin. Bu saatten sonra artık Alperen öncesi kreşler ve servisler, Alperen sonrası kreşler ve servisler diye anılsın bu mesele. Yeni eğitim-öğretim döneminde okul ve servis araçlarındaki prosedürlerin uygulanması gerekiyor. Türk adaleti Alperen'in ölümünden sorumlu olanlara en güzel cezayı verecektir. 3 yaşındaki bir yavrunun canıyla oynamak ne demekmiş görsünler. Öyle bir ceza versinler ki bir daha bu topraklar üzerinde hiç kimse bir çocuğun canına kast edemesin" diye konuştu.

"Bu işin peşini bırakmayacağım"

İki çocuğunun daha okullarına servisle gidip geldiğini kaydeden baba Sakin, "Çocuklarımı okul bitmeden alıp servisi aramayı unuttuğumda hemen beni arıyorlar. Demek ki işlerini yapıyorlar. Başka Alperenler gitmesin toprağa. Bu yüzden bu işin peşini bırakmayacağım. Allah’a bir isyanımız yok. Yavrum inşallah bize cennette şefahatçi olacak. Bu saatten sonra başka Alperenler zarar görmesin istiyoruz. Alperen ‘yeter artık, bu son olsun’ diyerek gitti" ifadelerini kullandı.

"Arka koltukta değil ortada oturuyordu"

Oğlunun servisin arka koltuklarından birinde değil, tam ortada oturduğunu söyleyen Serkan Sakin, şöyle konuştu:

"Oğlum serviste unutuldu ama okulda girişte yoklama alınması lazım. Öğlen ve akşam servise binmeden tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Yoklama aldığın günler olduğunda dahi bu çocuk akşama kadar tek bir çocuk bezi ile mi geziyor? Nasıl bir ilgi gösterdiniz bu çocuklara? Çocuğum serviste arka tarafta da değil. Ortalarda, kapının hemen girişindeydi. Herkesin emniyet kemerini açarken benim çocuğumu nasıl atladınız? Diğer çocukları gördün, benim çocuğumu nasıl görmezsin? Ben bunu kabul edemiyorum. Aldığım haberlere göre kimsenin göremem diyeceği bir yerde oturmuyormuş oğlum. Görmemek imkansız."

Baba Serkan Sakin, Alperen'in isminin oyun oynadığı parka verileceğini ve adına bir de köy kütüphanesi kurulacağını belirtti.

Abdülaziz Baydilli - Ceren Atmaca

