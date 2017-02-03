Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » ALS hastası gözleriyle referandum mesajı verdi

ALS hastası gözleriyle referandum mesajı verdi

Adana'da hayatını solunum cihazına bağlı olarak sürdüren ALS hastası Yasin Asma, kızının yardımıyla alfabetik tablodan gözleriyle harf seçerek sesini duyurduğu mesajında anayasa referandumu için 'evet' çağrısı yaptı.

ALS hastası gözleriyle referandum mesajı verdi

03 Şubat 2017 10:46
ALS hastası gözleriyle referandum mesajı verdi - Tıkla İzle

Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Yasin Asma (45), 5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Hastalığının ilk aşamasında hareket etme kabiliyetini yitiren kas hastası Asma, işlerini oğlu Muhammed Asma'ya devretti.

Hastalığı ilerledikçe pek çok vücut fonksiyonunu yitiren genç adam daha sonra solunum problemleri yaşamaya başladı ve konuşma yeteneğini de kaybetti. Solunum cihazına bağlı olarak yatağa bağlı halde ailesinin yardımlarıyla günlük ihtiyaçlarını sürdüren Yasin Asma, iletişimi de çocuklarının yardımıyla alfabetik tablo sayesinde kurmayı başardı. Yerel bir gazetede köşe yazıları kaleme alan Yasin Asma, anayasa referandumuna da destek verdi.

Gözleriyle cümle kurdu
Kızı Sevra Asma'nın yardımıyla alfabetik tablo ile referandum sürecine adeta gözleriyle cümle kurarak destek veren Asma, “Türkiye prangalarından kurtuluyor. Yeni ve güçlü Türkiye, 2023 hedeflerine freni ve geri vitesi olmayan bir trenle hızla ilerliyor. Başkana selam yola devam” dedi.

Sosyal medyadaki 'evet' kampanyalarına atıfta bulunan Yasin Asma, mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf ederek, kampanyaya bir başkasını davet etmesi için çağrıda bulundu. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici

Etiketler: ALS hastası, referandum, Yasin Asma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!