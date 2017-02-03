Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Yasin Asma (45), 5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Hastalığının ilk aşamasında hareket etme kabiliyetini yitiren kas hastası Asma, işlerini oğlu Muhammed Asma'ya devretti.

Hastalığı ilerledikçe pek çok vücut fonksiyonunu yitiren genç adam daha sonra solunum problemleri yaşamaya başladı ve konuşma yeteneğini de kaybetti. Solunum cihazına bağlı olarak yatağa bağlı halde ailesinin yardımlarıyla günlük ihtiyaçlarını sürdüren Yasin Asma, iletişimi de çocuklarının yardımıyla alfabetik tablo sayesinde kurmayı başardı. Yerel bir gazetede köşe yazıları kaleme alan Yasin Asma, anayasa referandumuna da destek verdi.

Gözleriyle cümle kurdu

Kızı Sevra Asma'nın yardımıyla alfabetik tablo ile referandum sürecine adeta gözleriyle cümle kurarak destek veren Asma, “Türkiye prangalarından kurtuluyor. Yeni ve güçlü Türkiye, 2023 hedeflerine freni ve geri vitesi olmayan bir trenle hızla ilerliyor. Başkana selam yola devam” dedi.

Sosyal medyadaki 'evet' kampanyalarına atıfta bulunan Yasin Asma, mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf ederek, kampanyaya bir başkasını davet etmesi için çağrıda bulundu.

Nuri Pir - Umutcan İşledici