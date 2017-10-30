ALS hastası, sedye üzerine oğlunu askere uğurladı

5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Yasin Asma, Adana Valiliği’nin kendisine tahsis etmiş olduğu özel ambulans ile Adana Otogarına gelerek, vatani görevini yapmaya gidecek olan 21 yaşındaki oğlu Muhammet Asma'yı uğurladı.

ALS hastası Yasin Asma’ın, askere gidecek oğlu olan Muhammet Asma şunları söyledi: ”Babamı şimdiye kadar hiç yalnız bırakmadım. Şuan onun aya bir duygusunu yaşıyorum. Kısa sürede gider geliriz Allah'ın izniyle” dedi.

Daha sonra Muhammet Asma, davul zurna eşliğinde askere uğurlandı.

Süleyman Cenk İdaye

