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ALS-MNH Derneği destekçilerini unutmadı

İstanbul Vodafone Maratonu’nda ALS-MNH hastalarına destek olmak için ‘Yaşatmak İçin Bir Adım At’ projesine katılan sporcular elde ettikleri başarıyı kutladı.


19 Aralık 2016 13:57

ALS-MNH Derneği, yaklaşık 2 ay süren ve her aşamasında destek ve emeklerini esirgemeyen koşucu ve destekçilerini unutmadı. Koşucu ve destekçilerin sayesinde, ALS-MNH hastalarına destek olmak için Türkiye genelinde ‘Yaşatmak İçin Bir Adım At’ projesi kapsamında 215 koşucu ve 639 bağışçıdan 53 bin 25 TL bağış toplandı. Bugün yapılan törenle de ALS-MNH hastalarına bağışlanacak olan jeneratörler ve hasta taşıma liftleri teslim edildi.

Gökçek: "Herkese çok teşekkür ederim"
Teslim töreninde konuşan ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, “Koşuya katılan tüm sporcularımıza ve maraton sırasında bizden desteklerini esirgemeyen herkese ve buraya gelip bize destekleyenlere çok teşekkür ederim. Hain terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimize başsağlığı, ailelerine de sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Birçok kurumla ortak faaliyetler yürüttüklerini söyleyen ALS-MNH Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Şeftalicioğlu ise, “Annesi, babası ALS hatası olan çocuklarımıza bursla veriyoruz. En büyük amaçlarımızdan biri de hastalarımız için bakım merkezi kurmak. Hastalarımız adına her türlü yardım ve bağışı kabul ediyoruz” diye konuştu.
 


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