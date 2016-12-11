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Alt geçit iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde alt geçit inşaatı çalışmaları sırasında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.


11 Aralık 2016 16:32

Edinilen bilgiye göre, Kepez Belediyesi önünden geçen Kızılırmak Caddesi’yle Yeşilırmak Caddesi’ni bağlayan güzergah üzerinde yapılan alt geçit inşaatında demir bağlayan işçilerin üzerine iskele çöktü. 1 işçi demir altında kalırken, diğer 2 işçi kazayı hafif sıyrıklarla ucuz atlattı. Diğer işçiler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, demir altında kalan işçiyi çıkartarak ambulansa teslim etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer 2 işçi de arkadaşlarının yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılardan Hacı Özcan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Yaşar Yılmaz Antalya Atatürk Devlet Hastanesine, İbrahim Oğuz ise Özel OFM Hastanesine kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Akalan-Harun Erdoğdu
ANTALYA


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