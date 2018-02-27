Alt geçitte terör estiren trafik magandaları gözaltına alındı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Başkent'te maganda dehşeti" şeklinde yer alan haberle ilgili olarak kamuoyunun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu olay, 10.02.2018 günü saat 22.30 sularında Altındağ Karapürçek Mahallesi Hüseyingazi altgeçidinde meydana gelmiştir. Altgeçitte kuru sıkı tabanca ile rastgele ateş eden ve trafiği aksatan şüpheliler E.K. ve S.B. gözaltına alınmış, olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve araç ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Abdullah Sarica