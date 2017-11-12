Altaç, Lübnan ve Suudi Arabistan’da yaşananları değerlendirdi

Lübnan ve Suudi Arabistan’da yeni bir krizin çıkmasının yıkıcı sonuçlara neden olacağını ifade eden Altaç, bölgede barışın korunmasını istediklerini kaydetti. En büyük temennilerinin, yaşanan gelişmelerin bölgede trajik sonuçların yaşanmasına neden olmaması olduğunu dile getiren Altaç, “Maalesef Lübnan´da ve Suudi Arabistan’da yaşanan olaylar, Ortadoğu’daki gerilim büyüme eğilimi taşıyor. Ortadoğu’da yeniden bir savaşın yaşanması insanlık için büyük bir felaket olur. Mevcut gerilime yönelik akılcı ve barışçıl bir tutumla bu güven yeniden tesis edilebilir. Ortadoğu’nun barışına katkı sağlayacak adımlar atılmalıdır. Türkiye her zaman Lübnan ve Suudi Arabistan’ın birlik ve istikrarının korunmasından yana oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin Müslümanların kalbinde bir umut oldu. Türkiye’nin dikkatli ve barışçıl bir politika izleyerek bölgede yeni bir çatışmanın çıkmasını önlemek yönünde tutum almıştır. Taraflar Türkiye’nin bu tutumunu dikkate almalıdır. Bölgede barışın korunmasını istiyoruz. Umarız bölgede trajik sonuçlar doğuracak gerginlik görmeyiz” dedi.