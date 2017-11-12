Diğer
Kategoriler

Altaç, Lübnan ve Suudi Arabistan’da yaşananları değerlendirdi

Hukukçu ve Siyasetçi Aydın Altaç, Lübnan ve Suudi Arabistan’da yaşananları değerlendirdi.

Altaç, Lübnan ve Suudi Arabistanda yaşananları değerlendirdi

12 Kasım 2017 11:03

Lübnan ve Suudi Arabistan’da yeni bir krizin çıkmasının yıkıcı sonuçlara neden olacağını ifade eden Altaç, bölgede barışın korunmasını istediklerini kaydetti. En büyük temennilerinin, yaşanan gelişmelerin bölgede trajik sonuçların yaşanmasına neden olmaması olduğunu dile getiren Altaç, “Maalesef Lübnan´da ve Suudi Arabistan’da yaşanan olaylar, Ortadoğu’daki gerilim büyüme eğilimi taşıyor. Ortadoğu’da yeniden bir savaşın yaşanması insanlık için büyük bir felaket olur. Mevcut gerilime yönelik akılcı ve barışçıl bir tutumla bu güven yeniden tesis edilebilir. Ortadoğu’nun barışına katkı sağlayacak adımlar atılmalıdır. Türkiye her zaman Lübnan ve Suudi Arabistan’ın birlik ve istikrarının korunmasından yana oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin Müslümanların kalbinde bir umut oldu. Türkiye’nin dikkatli ve barışçıl bir politika izleyerek bölgede yeni bir çatışmanın çıkmasını önlemek yönünde tutum almıştır. Taraflar Türkiye’nin bu tutumunu dikkate almalıdır. Bölgede barışın korunmasını istiyoruz. Umarız bölgede trajik sonuçlar doğuracak gerginlik görmeyiz” dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç