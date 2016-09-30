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Altan Erkekli: O filmde oynadığım için çok pişmanım

Altan Erkekli, Yavuz Seçkin’in başrolünde yer aldığı Yıldızlar da Kayar - Das Borak’ta oynadığı için ''Çok pişmanım. Hatır için gelen teklifi reddedemedim. İleride bu filmle anılmak istemiyorum” dedi.

Altan Erkekli: O filmde oynadığım için çok pişmanım

30 Eylül 2016 07:52

Şu sıralar Hangimiz Sevmedik dizisindeki Münir rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Altan Erkekli, içini döktü. Dizi ekibiyle çok iyi anlaştıklarını belirten Erkekli, seyircinin ilgisinden de memnun olduğu vurguladı. Bol ödüllü oyuncu, “Yeni film var mı?” sorusuna polemik çıkaracak bir cevap verdi: “Gündemde bir proje yok. Ama en son . Hatır için gelen teklifi reddedemedim. İleride bu filmle anılmak istemiyorum.” Yılmaz Erdoğan’ın ekimde vizyona girecek Ekşi Elmalar filmini de değerlendiren Altan Erkekli, “Güzel bir işe benziyor. Başarılar diliyorum. Fakat keşke Yılmaz, daha farklı bir projeyle karşımıza çıksaydı. Vizontele varken benzer bir yapıma gerek yoktu bence” ifadelerini kullandı. 2 hafta önce seyirciyle buluşan “Yıldızlar da Kayar - Das Borak” filmini yaklaşık 30 bin kişi izledi. Filmin kadrosunda Erkekli dışında; Larissa Gacemer, Seranay Aktaş, Veysel Diker, Ümit Karan, Altan Gördüm, Ali Erkazan, Saba Tümer ve Mesut Yar gibi birçok ünlü isim var.

Talip Karakaş - Türkiye Gazetesi 

Etiketler: altan erkekli


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