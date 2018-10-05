Altay evinde yenildi

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Altay, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahasından gelen sert şutu kaleci Emre önledi.

38. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet İlhan'ın ortasında müsait durumdaki Selçuk kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1

50. dakikada Alper'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde bulunan Mert Nobre'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

65. dakikada Nobre topla Altay ceza sahasına kadar girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Ivan Ivanov, Pedro Eugenio, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Metin Yüksel (Adnan Aganovic dk. 57), Hüsamettin Yener (Murat Uluç dk. 71), Tevfik Altındağ, Atakan Çankaya (Leandro Kappel dk. 66), Marco Paixao

Yedekler: Egemen Gençalp, Ulaş Zengin, Ferhat Çulcuoğlu, İbrahim Akın

Teknik Direktör: Alper Avcı

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Kari Arnason, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Cosmin Matei dk. 79), Stephane Sessegnon, Selçuk Şahin, Mert Nobre (Bady dk. 89 ?), Jailton Paraiba (Nadir Çiftçi dk. 63)

Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Mert Çetin, Berat Özdemir

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Selçuk Şahin (dk. 38) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Atakan Çankaya (Altay)

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri