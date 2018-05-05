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Altay, Spor Toto 1. Lig’de

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un şampiyonu belirleyecek son hafta maçında 64 puanla lider konumda yer alan Gümüşhanespor, 63 puanla 2. sıradaki Altay’a konuk oldu. İzmir Atatürk Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın izlediği şampiyonluk maçında rakibini 3-0 yenen Altay, 7 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.

Altay, Spor Toto 1. Ligde

05 Mayıs 2018 17:56

Maçın sonunda, büyük sevinç yaşayan Altaylı futbolcular, Pendikspor maçında ayağı kırılan ve bu maçı sedye üzerinde izleyen arkadaşları Necdet Kaba’ya koştu.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil

Altay: Egemen Gençalp xx, Serkan Sözmen xx, Fatih Gül xx, İbrahim Akın xx (Hüsamettin Yener dk. 84 ?), Murat Uluç xxx (Muharrem Ozan Cengiz dk. 70 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Mustafa Murat Uslu xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Türkkan xx, İhsan Furkan Deniz xxx (Ozan Sol dK. 73 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx

Yedekler: Emre Koyuncu, Hayrullah Çelik, Maksut Taşkıran, Doğan Karakuş

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay x, Taner Koç xx, Fırat Arıkan xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Cansın Çiçek x, Benjamin Fuchs x (Recep Yılmaz dk. 52 xx), Oktay Delibalta xx, Serhat Mermer xx, Berk İsmail Ünsal xx, Musa Sinan Yılmazer x (Furkan Yaman dk. 72 x), Zahit Fındık x (Kağan Söylemezgiller dk. 46 xx)

Yedekler: Melih Ağa, Salih Zafer Kurşunlu, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü

Teknik Direktör: Ziya Doğan

Goller: Murat Uluç (dk. 66), İhsan Furkan Deniz (dk. 69), Muharrem Ozan Cengiz (dk. 90 pen.) (Altay)

Kırmızı kart: Taner Koç (dk. 90) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Mustafa Murat Uslu, Fatih Gül, Ozan Sol, Atakan Rıdvan Çankaya, Hüsamettin Yener (Altay), Melih Ağa (Gümüşhanespor)  

Ali Gözeten
 

 

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