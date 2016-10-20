Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bulunan evinde eşi Güzide Kılıç'la birlikte yaşayan 92 yaşındaki Altemur Kılıç, yaklaşık 1 yıldır yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bilinci genellikle kapalı olarak evinde ve hastanede tedavi altındaydı. Evinde bakımı sürerken durumu ağırlaşınca Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Altemur Kılıç kimdir?

1924 yılında Ankara'da doğan Kılıç, Atatürk'ün yaveri ve silah arkadaşı Kılıç Ali'nin oğlu, Türk futbolcu ve Teknik Direktör Gündüz Kılıç'ın kardeşidir. Robert Kolej ve New York New School For Social Research Okulu Siyasal Bilgiler Bölümünü bitiren Altemur Kılıç, uzun yıllar çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, yazı işleri müdürlüğü ve genel müdürlük yaptı. Devlet hizmetinde Washington ve Bonn Büyükelçilerinin Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. İki kez Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve bir defa da TRT'nin kurulması sürecinin başında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın radyo ve televizyonlardan sorumlu danışmanlığını yaptı. Birleşmiş Milletler Sekreteryasının Basın Bölümü'nde uzmanlıktan sonra da UNICEF'in Avrupa Bürosu Enformasyon Bölümü müdürlüğünü yaptı. Birleşmiş Milletler nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Orta Elçi olarak bulundu. 1980 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra TRT Yönetim Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu (RTÜK) üyeliği yaptı. "Turkey and The World" adıyla 1957 yılında Amerika'da, Türkiye'nin dış politikası konusunda yayınlanmış bir kitabının dışında "Titrek Pusula', "Büyük Kürdistan Küçük Türkiye" ve "Kılıç'tan Kılıç'a Bir Dönemin Tanıklığı" adlı kitapları bulunmaktadır.