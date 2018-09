Alternatif sahneden 6 müzisyen Red Bull Music Warm Up ile kliplendi

Alternatif müzik sahnesinin farklı alanlarında üreten Affet Robot, Ati ve Aşk Üçgeni, Baneva, Nova Norda, The Young Shaven ve üniversiteler arasından seçilen Federal’in yer aldığı projede klipler kurumun internet adresinden izlenebiliyor.

Yeni nesil müzisyen ve gruplara destek olmak için beş yıl önce hayata geçen Red Bull Music Warm Up biri üniversiteler arasından seçilen altı müzisyen ve gruba yönelik bir program sunuyor. Genç müzisyenlerin şarkılarının kliplendirildiği proje kapsamında; seçilen bir müzisyen daha sonra Red Bull’un Amsterdam’daki tam donanımlı stüdyolarından birinde kayıt alma şansını yakalıyor. Bugüne dek Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek, 90BPM, İdil Meşe, Uluru, Hedonutopia, Al'York, Loradeniz, Ethnique Punch ve daha birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up’ta bu sene yer alan isimler Affet Robot, Ati ve Aşk Üçgeni, Baneva, Nova Norda, The Young Shaven ve üniversiteler arasından seçilen Federal oldu. Altı müzisyene ait klipler de Red Bull Music'in interner adresinden izlenebiliyor.

Affet Robot

Eren Günsan’ın tek kişilik müzik projesi Affet Robot, son yıllarda popülerleşen synth-wave akımının en özgün temsilcilerinden biri. Affet Robot melankolik müziğini motorik ve dinamik ritimler ve soğuk bir müzikal atmosferle dinleyiciye taşıyor. Affet Robot’un Red Bull Music Warm Up ile kliplenen şarkısının adı ‘Röntgen’.

Ati ve Aşk Üçgeni

Ati Yıldıztozu ve ekibinden oluşan grup; yaptıkları müziği ‘ruh pop’ olarak tanımlıyor. Gitarın yumuşak geçişleri, koşuşturmadan tempo tutan davullar eşliğinde ‘romantik şarkılar’ üreten grup, dinleyicilerde nostaljik bir tat bırakmayı amaçlıyor. Ati ve Aşk Üçgeni’nin Red Bull Music Warm Up ile kliplenen şarkısının adı ‘Galakside Bir Yerde’.

Baneva

Hip hop müziğin genç ve yetenekli ismi Baneva, hızlı sözleri ve flow yeteneği ile ön plana çıkıyor. Baneva’nın Red Bull Music Warm Up ile kliplenen şarkısının adı ‘Yok’.

Nova Norda

Nova Norda, elektronik pop, trap müzik ve hip hop ezgilerinden beslenen şarkılarını kendi kişisel hikayesinden ilham alarak hazırlıyor. Şimdilik sadece üç tekli yayınlayan sanatçı kısa sürede dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Nova Norda’nın en yeni teklisi ‘Dinozorlar’ Red Bull Music Warm Up ile kliplendi.

The Young Shaven

Punk Rock grubu The Young Shaven, ambiyans müziği punk ezgileriyle birleştirerek kendilerine has bir müzik yakalamayı başardı. Punk severleri etrafında toplayan grup, 1970’lerin Türkiye’sinden beslenerek şarkılarını kurguluyor. Grup ‘Raise a Laugh’ adlı şarkısıyla Red Bull Music Warm Up’a katıldı.

Federal

Red Bull Music Warm Up'a üniversite kontenjanından katılan Federal, kampüsünde kaydettiği canlı performansıyla halk oylamasını zirvede tamamladı.

Altı grubun arasından seçilecek bir grup Amsterdam’daki Red Bull Music stüdyosunda kayıt alma şansını yakalayacak.