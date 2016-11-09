Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay'ın FETÖ soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da görevden alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından boşalan göreve 4 Kasım'da atanan Uzm. Dr. Ümit Atman, bugün görevden alındı. Uzm. Dr. Atman, bir aylık mülakat sonrası başarılı bulunmuş ve Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Kasım tarihinde Manisa Halk Sağlığı Müdürü olarak atanmıştı. Atman'ın görevden neden alındığı konusunda bir açıklama yapılmazken, Atman 6 günle Manisa'da en kısa süre müdürlük yapan isim oldu.

Sadık Cangel

