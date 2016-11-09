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Altı günlük müdür görevden alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay’ın yerine Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Kasım’da ataması yapılan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Atman, sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Altı günlük müdür görevden alındı

09 Kasım 2016 18:33

Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay'ın FETÖ soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da görevden alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından boşalan göreve 4 Kasım'da atanan Uzm. Dr. Ümit Atman, bugün görevden alındı. Uzm. Dr. Atman, bir aylık mülakat sonrası başarılı bulunmuş ve Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Kasım tarihinde Manisa Halk Sağlığı Müdürü olarak atanmıştı. Atman'ın görevden neden alındığı konusunda bir açıklama yapılmazken, Atman 6 günle Manisa'da en kısa süre müdürlük yapan isim oldu. 

Sadık Cangel
 

Etiketler: görevden alma, müdür


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