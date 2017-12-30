Altı yeni market ile yeni yıla merhaba dediler

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, market ağını genişletmeye devam ediyor. Yılın son günlerinde market açılışlarına hız veren firma, 28 Aralık tarihinde İstanbul Seyrantepe Sanayi Mahallesi’nde, 29 Aralık tarihinde İstanbul Acıbadem ve Ankara Yaşamkent’te, 30 Aralık’ta da Bolu Borazanlar’da birer süpermarket açtı.

Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri olan Gima’ya olan yatırımlarını da sürdüren CarrefourSA, 29 Aralık’ta Ankara Abidinpaşa ve 30 Aralık’ta da Karabük Kares AVM’de birer Gima açılışı gerçekleştirdi. Böylelikle Gima’nın Ankara’daki dördüncü marketi de hizmete girmiş oldu.